Венедіктова поїхала в Гаагу: відвідає суд у справі МН17 (фото)

Засідання суду відбудеться 9 вересня

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у Гаазі. Завтра, 9 вересня, вона відвідає судове засідання у справі МН17. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Цього тижня розпочався черговий блок слухань у справі МН17, в окружному суді Гааги слово мають родичі загиблих. Венедіктова відвідає судове засідання у четвер.

Під час візиту в Гаагу генпрокурорка зустрілася із представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди: генпрокурором Тео Хофстее і його заступником та керівником спільної слідчої групи у справі за фактом збиття «Боїнгу» рейсу МН17 Дігною ван Бутцелар.

Венедіктова зазначила, що при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту та Україні потрібна підтримка нідерландських партнерів й колег із залучення фахівців з міжнародного гуманітарного права та військових експертів.

«Для мене це надзвичайна відповідальність, адже результатів розслідування у справі збиття літака в небі над Донбасом очікує весь світ. Судові процеси щодо злочинів, вчинених в Україні в умовах збройного конфлікту, надзвичайно важливі. Також з нетерпінням очікуємо рішення Міжнародного кримінального суду про початок повноцінного розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму. Попри відсутність доступу до території їх вчинення, ми рухаємось і на національному, і на міжнародному рівні», – розповіла вона.

Нагадаємо, родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777, який зазнав аварії на Донбасі в липні 2014 року, звинуватили Росію у брехні

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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