Катастрофа МН17: свідок бачив «Бук» і випущену ракету

Сьогодні у Нідерландах третій день слухань по справі збитого боїнга

Один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі. Про це повідомляє Апостроф.

За словами свідка, у момент, коли він охороняв перехрестя від української армії, почув звуки гусеничної машини й помітив у тіні дерев «Бук». Згодом пролунав вибух і полетіла ракета. Борт почав падати.

Чоловік не бачив військового літака, тому здивувався, що поцілили у судно. Після цього, як стверджує свідок, він бачив, що «Бук» від'їжджає.

Сьогодні у Нідерландах третій день слухань по справі збитого боїнга. Там розглянуть матеріали щодо «альтернативних» місць пуску ракети і причетності обвинувачених.

Боїнг, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили на тимчасово окупованій території Донеччині у липні 2014-го року. Всі пасажири та екіпаж літака загинули.

Учора на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти повідомили про витяг з тіл загиблих і їх речей 370 металевих фрагментів. За словами судді, літак перебував у справному стані, а екіпаж був підготовлений до польоту. Також на суді в Гаазі показали фото уламків ракети «Бук», яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.