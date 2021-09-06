Родичі жертв рейсу MH17 звинуватили Росію у брехні

Громадянка Австралії, яка втратила в авіакатастрофі батьків, назвала Володимира Путіна і його уряд «політичним кошмаром, який привів до краху»

На суді голландка, яка втратила в авіакатастрофі батька і мачуху, звернулася до «російського режиму»

Родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777, який зазнав аварії на Донбасі в липні 2014 року, звинуватили Росію у брехні. Вони заявили про це під час судових слухань у Нідерландах, пише Reuters.

Так, голландка Ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батька і мачуху, звернулася до «російського режиму», звинувативши країну в брехні російською мовою.

«Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть», – сказала вона.

Жінка зазначила, що вона виступила з такою заявою до всіх тих, хто слухає сьогодні засідання «від імені російського режиму».

«Я хочу, щоб було відомо, що я знаю, в чому лежить відповідальність...брехня – це знайома тактика в цій грі, через яку ми прагнемо розкрити правду», – зазначила Ван дер Стін.

Крім того, громадянка Австралії Ванесса Різк, яка втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна і його уряд «політичним кошмаром, який привів до краху».

До слова, помер свідок у справі про збиття MH17.

Раніше стало відомо, що вердикти у справі про збиття лайнера можуть бути винесені до кінця 2022 року. Серед передбачуваних дат – 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня.

Крім того, до суду під Амстердамом почали прибувати родичі жертв катастрофи лайнера – їм вперше дадуть можливість виступити на слуханнях. Слухання розпочалися 6 вересня. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв із Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Повідомляється, що суд виділив десять днів для реалізації їхнього права на виступ.

Пасажирський Boeing-777 малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в місто Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Об'єднана слідча група, яка веде міжнародне розслідування катастрофи Боїнга МН17, зробила висновок, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом Бук поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубінський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрєлок), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Крот).

Нагадаємо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.