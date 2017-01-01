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    Вибори на Черкащині: люди отримали не ті бюлетені

    Помилка сталася на двох виборчих дільницях
    У Черкаській області на двох виборчих дільницях виборці отримали бюлетені інших округів. Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі «Опора», передає «Інтерфакс-Україна». «Після виявлення помилки комісія склала акт про помилково видані бюлетені і видала виборцю ще один бюлетень вже його округу, дозволивши
    • Сьогодні, 10:45
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    Помилка сталася на двох виборчих дільницях

    У Черкаській області на двох виборчих дільницях виборці отримали бюлетені інших округів. Про це повідомили спостерігачі Громадянської мережі «Опора», передає «Інтерфакс-Україна».

    «Після виявлення помилки комісія склала акт про помилково видані бюлетені і видала виборцю ще один бюлетень вже його округу, дозволивши повторно проголосувати за депутата, що не відповідає вимогам ст. 77 Закону України «Про місцеві вибори», — ідеться в повідомленні.

    За словами спостерігачів, на виборчій дільниці в с. Ребедайлівка (Михайлівська ОТГ) виборцю помилково видали бюлетені іншого округу, де він не має права голосувати. Однак виборець проголосував за голову і депутата, кинувши бюлетень у виборчу урну.

    Спостерігачі також повідомили, що подібна ситуація сталася і на ділянці в с. Буки.

    Нагадаємо, в Україні 24 грудня проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнулися 17 областей України.

    Громадянська мережа «Опора» повідомила, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%.

    вибори Черкащина
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