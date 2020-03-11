Віцепрем'єр Резніков задекларував люксові авто, дві квартири і будинок



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Міністр окупованих територій Резніков задекларував люксові авто, дві квартири і будинок

За 2019 рік посадовець задекларував готівкою 300 тисяч євро, 125 тисяч доларів США на рахунках та позичені кошти третім особам - 1,1 млн доларів США

Олексій Резніков, якого Верховна Рада 4 березня призначила віцепрем'єр-міністром - міністром реінтеграції тимчасово окупованих територій, задекларував 6 земельних ділянок у Київській області, дві квартири у Києві та орендований приватний будинок за 2019 рік.

Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, розміщеної на сайті НАЗК.

Минулого року Олексій Резніков задекларував 21 080 577 грн загального доходу. Зокрема: 19 581 208 грн – зарплата у АО «ЮФ» Астерс», 367 459 грн – зарплата у ТОВ «Астерс Консалт», 15 999 грн – страхові виплати у АО «ЮФ» Астерс», 1 095 911 грн – гонорари у АТ «Державний ощадний банк України, 20 000 грн – гонорари у ТОВ «Астерс Консалт».

Із нерухомості у Резнікова – 6 земельних ділянок у селі Кийлів Київської області, площами 1152 кв.м, 1951 кв.м, 2500 кв.м, 1088 кв.м, 1947 кв.м і 2500 кв.м. Також він маж дві квартири у Києві на 167,50 кв.м і 103,6 кв.м (останню квартиру новообраний міністр придбав у 2017 році, однак її вартість у декларації не вказав). З листопада 2019 року Резніков орендує житловий будинок у селі Козин на Київщині (вартість будинку та його площу він не вказав).

Юлія Зорій, з якою Олексій Резніков спільно проживає, але не перебуває у шлюбі (15 лютого пара оголосила про заручини), володіє з 2015 року квартирою у Києві на 44,3 кв.м.

За 2019 рік посадовець задекларував готівкою 300 тисяч євро, 125 тисяч доларів США на рахунках та позичені кошти третім особам - 1,1 млн доларів США.

Резніков також задекларував автівки Porsche Boxter 2003 року, Audi А8 2010 року та Volkswagen Amarok 2009 року, причіп Tiki-treiler, багі Kawasaki Teryx Utv 2010 року, квадроцикл Kawasaki Brute Force Atv 2009 року.

Крім того, посадовець задекларував два мисливських карабіни та три годинники - Vacheron Constantin, Patek Philippe та Breguet.

У розділі «Корпоративні права» Резніков зазначив, що має 30% від загального капіталу ТОВ SIA Freeways.me та 33,3% - в ТОВ LLC Life earth. Передача корпоративних прав в управління в обох випадках, згідно з декларацією, не відбулась.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан задекларував 83 тисячі гривень доходу, мільйони заощаджень, п’ять авто, 10 земельних ділянок, квартири і три коштовні годинники.