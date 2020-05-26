Відомий соціолог назвав відсоток «вірних путінців» в Україні

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Прихильників проросійських настроїв в Україні близько 20%

За роки війни промосковська орієнтація втратила майже чверть прихильників

На сьогодні прихильників проросійських настроїв в Україні близько 20%. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив відомий політолог Віктор Небоженко.

«За роки війни промосковська орієнтація втратила як мінімум 20% прихильників. Але і решта 20% – це лоялісти, які залишилися. Інколи це тихі, але наполегливі прихильники проросійських настроїв. І тут навіть справа не у віці, тому що це часто не старі люди. І справа не в місці проживання. І також, на мій погляд, це майже не пов'язано з релігією і мовою. Просто це частина населення України, яка вважає, що сенс існування і розвитку України може здійснюватися тільки під парасолькою Росії, виключно в її фарватері», - зазначає Небоженко.

На думку експерта, проблема не лише в підтримці інтересу до кремлівської політики і Росії, а й у потужній кампанії фейків проти України.

Політолог зазначає, що в Росії через Інтернет є колосальна можливість впливати на поведінки виборців і взагалі на людей.

«Іде постійне розмивання деяких нестійких політичних уподобань населення. Враховуючи, що Інтернет зараз має величезну аудиторію та особливо впливає на оцінку населення тих чи інших подій, необхідна системна протидія. Звичайно, треба віддати належне Росії, що вона й сьогодні відсотків на 60 контролює інформаційний простір України. Поєднання потужних кампаній і контролю над українськими користувачами в Інтернеті із зовнішніми джерелами – це те, що дуже сильно б'є по Україні», - вважає Небоженко.

На думку експерта, необхідно обмежувати присутність російських інформаційних агентств і популярних каналів на українському майданчику.

«Насправді, це дуже серйозно. Навіть у Конгресі США активно обговорюють вплив інформаційних кампаній Росії проти їхньої країни. Тобто зараз інформаційне втручання не має кордонів, і це дуже зручно для ведення тихої, м'якої і водночас системної війни. Тим більше, це стосується не лише США, Китаю та Європи, а й насамперед України. Я вважаю, що це правильний і обґрунтований крок», - резюмував Небоженко.