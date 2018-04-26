Вірменський опозиціонер пояснив різницю між революціями на Майдані і у Єревані

«У Вірменії немає верств, які можуть зраджувати інтересам нації»

Головна різниця між революціями на Майдані і у Єревані полягає в тому, що у Вірменії немає груп, які виступають проти незалежності держави. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» Степан Григорян, екс-посол Вірменії у Росії, директор Аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва. «У Вірменії немає



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Степан Григорян

«У Вірменії немає верств, які можуть зраджувати інтересам нації»

Головна різниця між революціями на Майдані і у Єревані полягає в тому, що у Вірменії немає груп, які виступають проти незалежності держави. Таку думку висловив у інтерв’ю «Главкому» Степан Григорян, екс-посол Вірменії у Росії, директор Аналітичного центру з глобалізації і регіонального співробітництва.

«У Вірменії немає Донбасу, у нас немає Луганська, Донецька, Харкова. У нас однорідне населення, як я вже казав. Тобто немає груп, які проти незалежності Вірменії, які вважають, що ми до когось повинні приєднатися. Так, у нас є різні точки зору, але незалежність країни – для всіх єдина», - пояснив Григорян.

Він підкреслює, що у Вірменії немає верств, які можуть зраджувати інтересам нації.

«Нікол Пашинян усім говорить про те, що він ні прозахідний, ні проросійський, ні прокитайський, ні проіранський, а провірменський. Це був головний, ключовий момент його кампанії на вулиці. Це не кольорова революція, це революція за демократію», - переконаний екс-посол Вірменії у Росії.

Нагадаємо, 23 квітня Серж Саргсян, який був президентом Віренії з 2008 до 2018 року, подав у відставку зі своєї «нової посади» прем'єр-міністра. Він пояснив свої дії тим, що не може очолювати уряд на тлі протестів у країні.

Вірменські депутати обиратимуть нового прем’єр-міністра 1 травня.

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