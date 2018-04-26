Обрання нового очільника уряду Вірменії призначили на 1 травня

В країні очікують дострокових виборів до парламенту

Відповідно до заяви, яка опублікована на офіційному сайті парламенту Вірменії, депутати обиратимуть нового прем’єр-міністра 1 травня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Проте обрання нового очільника уряду не буде завершенням політичної кризи в країні, на фоні протестів, які тривають третій тиждень. Як очікується, після



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Протести у Вірменії

В країні очікують дострокових виборів до парламенту

Відповідно до заяви, яка опублікована на офіційному сайті парламенту Вірменії, депутати обиратимуть нового прем’єр-міністра 1 травня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Проте обрання нового очільника уряду не буде завершенням політичної кризи в країні, на фоні протестів, які тривають третій тиждень.

Як очікується, після обрання нового прем’єр-міністра буде оголошено про проведення дострокових виборів до парламенту. Такий розвиток подій відбудеться на фоні заяви президента Вірменії Армена Саркісяна про те, що країна починає нову епоху своєї історії.

Нагадаємо, 23 квітня Серж Саргсян подав у відставку з посади прем'єр-міністра Вірменії. Він пояснив свої дії тим, що не може очолювати уряд на тлі протестів у країні.

Виконуючий обов’язків очільника уряду Вірменії Карен Карапетян запропонував провести нові вибори до парламенту країни.

Президент Вірменії Саркісян заявив 25 квітня, що готовий почати переговори із усіма ключовими політичними силами країни для врегулювання політичної кризи.

Тим часом міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян прибув в Москву для проведення неофіційних переговорів з представниками російської влади.