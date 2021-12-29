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    Військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні

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    Військові США розпорядилися залишити в Середземному морі атомний авіаносець через Україну . - Військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні
    Військові США розпорядилися залишити в Середземному морі атомний авіаносець через Україну

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    фото:АР

    Наказ зупинити переміщення ядерного авіаносця віддав особисто голова Пентагону Ллойд Остін

    Американські військові розпорядилися залишити в акваторії Середземного моря атомний авіаносець «Гаррі Трумен» (USS Harry S. Truman) через ситуацію навколо України. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело у Пентагоні.

    За словами співрозмовника американського видання, міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США залишитися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід, через занепокоєння щодо нагромадження тисяч російських військ біля кордону з Україною.

    Представник оборонного відомства заявив у вівторок, що зміна в розкладі USS Harry S. Truman і п'яти американських військових кораблів, які його супроводжують, відображає необхідність постійної присутності в Європі.

    Він зазначив, що метою цього кроку є забезпечення підтримки союзникам та партнерам США у регіоні.

    Ударна група «Трумена» включає п'ять американських кораблів – крейсер USS San Jacinto і есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівського ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

    Раніше повідомлялося, що США у рамках проекту міжнародної технічної допомоги виділили Україні $24,5 млн на зміцнення кордонів із Росією та Білорусією.

    Теги: США військові ВМС
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    Військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні