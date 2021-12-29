Військові кораблі США залишаються в Середземному морі через ситуацію в Україні

Військові США розпорядилися залишити в Середземному морі атомний авіаносець через Україну

Наказ зупинити переміщення ядерного авіаносця віддав особисто голова Пентагону Ллойд Остін

Американські військові розпорядилися залишити в акваторії Середземного моря атомний авіаносець «Гаррі Трумен» (USS Harry S. Truman) через ситуацію навколо України. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело у Пентагоні.

За словами співрозмовника американського видання, міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі ВМС США залишитися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід, через занепокоєння щодо нагромадження тисяч російських військ біля кордону з Україною.

Представник оборонного відомства заявив у вівторок, що зміна в розкладі USS Harry S. Truman і п'яти американських військових кораблів, які його супроводжують, відображає необхідність постійної присутності в Європі.

Він зазначив, що метою цього кроку є забезпечення підтримки союзникам та партнерам США у регіоні.

Ударна група «Трумена» включає п'ять американських кораблів – крейсер USS San Jacinto і есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівського ВМС Норвегії HNoMS Fridtjof Nansen.

Раніше повідомлялося, що США у рамках проекту міжнародної технічної допомоги виділили Україні $24,5 млн на зміцнення кордонів із Росією та Білорусією.