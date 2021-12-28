США виділили Україні майже $25 млн: на що витратять кошти

Штати дадуть Україні десятки мільйонів доларів на посилення кордону з РФ і Білоруссю

Проєкт розпочнеться в січні і буде реалізований протягом 2022 року

Сполучені Штати Америки та Державна прикордонна служба України домовились про спільні проєкти, на реалізацію яких США виділять Україні $24,5 млн. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що між сторонами кілька тижнів тому було підписано план спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги обсягом $20 мільйонів, паразі проєкт зареєстровано відповідно до затвердженого рішенням уряду України вимог.

«Держприкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні провели дуже важливу роботу для посилення спроможностей прикордонного відомства… Результатом нашої співпраці став новий проєкт міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України», – йдеться у заяві.

Вказується, що сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які узгодили прикордонники зі стратегічними партнерами з США.

Відомо, що проєкт розпочнеться в січні і буде реалізований протягом 2022 року. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

Реципієнтами проєкту виступають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

Напередодні президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет: Україна отримає $300 млн допомоги.

Раніше цього місяця Сенат та Палата представників переважною більшістю голосів ухвалили цей законопроєкт, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Крім того, у межах співробітництва з Державним департаментом США днями зареєстровано ще один проєкт. За ним Сполучені Штати допоможуть Україні в розвитку інфраструктури кордону.

Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі $4,5 млн.