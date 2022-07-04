Визволення Херсона. The Economist пояснив, чому українцям буде дуже важко

Economist опублікував розгорнутий репортаж про бої в районі Херсона, окупованого російськими військами

Українські війська за кілометр від передмість Херсона, але битва буде дуже важкою

Українські війська вже впритул, на відстань снайперського пострілу, наблизилися до його передмість, проте битва буде дуже важкою. Про це повідомляє The Economist.

Виданн зазначає, що Збройні сили країни вже можуть похвалитися тактичними успіхами. Неназваний військовий розвідник каже, що зараз передові частини знаходяться в радіусі снайперської дії (за кілометр) від околиць Херсона.

«Наступні тиждень-два будуть ще цікавішими», – обіцяє він.

Втім, поки що українська армія не має сил на повномасштабний контрнаступ: військовим не вистачає боєприпасів і піхоти.

Армія Росії побудувала для захисту своїх рубежів під Херсоном посилені підземні бункери.

Серйозну проблему для ЗСУ представляє також присутність місцевих жителів, яких армія РФ використовує як живий щит.

«Ми не можемо стріляти по своїх», – каже неназваний військовий.

Видання зазначає, що швидкому наступу української армії також не сприяє відкритий ландшафт Херсонської області, на якому війська виявляються вразливими для артилерійських ударів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розпочало війну не лише з Україною, а й з усім демократичним світом, тож у разі нашої поразки, програють усі країни, які декларують демократичні цінності. За словами глави держави, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія. Водночас перемога також буде спільною.