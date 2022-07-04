Чому Німеччина повільно постачає зброю Україні? Шольц назвав три причини

САУ, які відправить Німеччина, будуть «найновішими гаубицями на світовому ринку»

Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав в інтерв'ю The Guardian.

Глава німецького уряду підкреслив, що ракетні установки, які інші країни направляють Україні, вже знаходяться на складах. Але вони, разом з тим, не є найбільш сучасними. При цьому ті САУ, які відправить Німеччина, будуть «найновішими гаубицями на світовому ринку».

Також Шольц зазначив, що неможливо порівнювати швидкість поставок зброї США для України з німецькою. «Ви повинні розуміти, що є різниця між такою країною, як США, яка витрачає стільки коштів на оборону, що є дуже великою інвестицією», – підкреслив він.

Крім того, за його словами, тривалі затримки з поставками німецької зброї в порівнянні з швидкими поставками американської пояснюються необхідністю навчання українських солдатів в Німеччині.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.