«Вони руйнують Україну». Вдова Левка Лук’яненка заклинала зупинити «слуг народу»



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Треба рятувати Україну від таких реформаторів

Після перегляду різних передач по телевізору і виступів «Слуг народу» можна зробити висновок, що зараз прийшли до влади дуже мудрі і професійні люди.

«Всі вони весь час повторюють, що нічого не було зроблено за 20-28 років і тільки вони сьогодні починають наводити порядок в Україні», – написала у Facebook вдова політичного і державного діяча Левка Лук’яненка.

За словами Надії Лук’яненко, це стосується земельної реформи, газової галузі, мови, церкви, армії. Вони беруться реформувати все підряд. За свої заслуги, нагороджують себе великими зарплатами, преміями, надбавками і т.д.

«Насправді вони взялися руйнувати Україну навіть не усвідомлюючи що вони знищують її. Наше покоління вже все це пережило. У 1917 році був створений СРСР і комуністичний режим також почав нову еру «життя» – знищення церкви, насильницьку колективізацію, репресії над неугодними і це привело до 3-х голодоморів в Україні і, не без їхньої вини, почалася 2-а світова війна», – наголосила пані Надія.

Вона зауважила, що вискочок із «слуг народу» треба зупиняти: «Це, якщо не куплені ворогами України люди (що дуже ймовірно), то дуже обмежені, не розумні».

«В Україні справді є над чим працювати – війну не те що не зупинили – агресора впустили ще дальше на українську територію, вбитих більше як було раніше, корупція не зменшилась, ліси як знищували так і знищують, уряд чекає на подачки з Європи, а українських грошей в офшорах повно, олігархи збагачуються, а народ бідніє і т.д. Треба зупинити цих «активістів» поки ще не дуже далеко зайшли. Треба рятувати Україну від таких реформаторів», – заявила Надія Лук’яненко.