Японія ніколи не визнає анексію Криму - посол



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Посол Японії Такаші Кураі зустрівся із спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм

Японія, як одна з країн Великої сімки, підтримує Україну , заявив посол

Японія ніколи не визнає анексії Криму і вважає неприпустимою російську агресію на Донбасі.

Про це заявив новопризначений надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Такаші Кураі під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, повідомляє прес-служба Ради.

«Японія, як одна з країн Великої сімки, підтримує Україну. Японія ніколи не визнає так званої анексії Криму і вважає неприпустимою російську агресію на Донбасі. Японія підтримує державний суверенітет і незалежність України», - наголосив Такаші Кураі.

Водночас Парубій зазначив, що позиція Японії і України багато у чому є близькою.

«Адже ми - українці - трактуємо російську агресію не просто як війну між двома країнами, - це глобальна загроза безпеці у світі. Це порушення всієї системи безпеки, яка існувала у світі після Другої світової війни. Світ має бути солідарним, щоб зупинити агресію, і такий акт агресії не міг повторитися», - додав він.

До слова, 19% росіян вважають, що анексія Криму нашкодила РФ.