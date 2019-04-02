Опитування: 19% росіян вважають, що анексія Криму нашкодила РФ



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Російські окупанти в Криму

10% опитаних росіян не підтримують анексію Криму

Анексія Криму завдала Росії більше шкоди, ніж користі. Так вважають 19% опитаних «Левада-центром» росіян, станом на березень 2019 року.

Водночас 65% респондентів стверджують, що анексія півострова принесла більше користі, а 16% не змогли відповісти на це питання.

Також переважна більшість опитаних росіян підтримує анексію Криму – 58% опитаних точно так, 28% - скоріше так. Скоріше не підтримує – 7% опитаних та точно не підтримує 3%, ще 5% не змогли відповісти на це питання.

Переважна більшість респондентів не погоджується з тим, що Росія порушила свої міжнародні обов’язки і домовленості. Скоріше не погоджуються 28% опитаних, точно не погоджуються 43%, водночас погоджуються з цим 6% респондентів та скоріше погоджуються 11% респондентів, ще 12% не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 21 по 27 березня серед 1600 осіб від 18 років у містах і селах. Дослідження провели методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує максимально 3,4%.

Раніше в Amnesty International заявили, що у Криму відзначається значне погіршення ситуації щодо дотримання прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.