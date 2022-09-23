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З полону Росії звільнили брата протоієрея московської церкви Данилевича

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З полону Росії звільнили брата протоієрея московської церкви Данилевича
З полону Росії звільнили брата протоієрея московської церкви
фото з відкритих джерел

Брат Данилевича захищав Маріуполь

Заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич повідомив, що з полону звільнили рідного брата Віталія, військовослужбовця ЗСУ, захисника Маріуполя. Про це Данилевич написав на своїй сторінці в Facebook.

«Брат повернувся. Для мене особисто і моєї сім’ї велика радість – з полону вчора звільнили мого рідного брата Віталія, військовослужбовця ЗСУ, захисника Маріуполя. Він в числі 215 воїнів, яких вчора обміняли. Дякую всім, хто приймав участь у звільненні – президенту і всім компетентним структурам і особам, які займалися цією надважливою справою! Дай Боже, щоб з полону повернулися і всі інші наші воїни, які ще там залишилися. Дякую всім, хто молився! А молилося багато людей, різних. Багато пережито, але всі ми переконалися, яку велику силу має молитва. При цьому Господь втішав, бо були знаки з неба, що він повернеться і все буде добре», – повідомив Данилевич.

Нагадаємо, у серпні заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич звинуватив представників Православної церкви України в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною війни, яку Росія веде проти нашої країни. Така заява представника московської церкви в Україні спричинила бурхливу реакцію серед українців у соцмережах.

Теги: Facebook росія війна полон церква

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