Представник Московської церкви пояснив, хто винен у війні з Росією. Мережа шокована

Протоієрей Микола Данилевич здивував позицією щодо причин російського вторгнення в Україну

Заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич звинуватив представників Православної церкви України в тому, що це, нібито, їхні дії стали причиною війни, яку Росія веде проти нашої країни. Така заява представника московської церкви в Україні спричинила бурхливу реакцію серед українців у соцмережах.

«У релігійному плані зло в Україну кликали ті, хто захоплював наші храми і тим давав картинку Путіну. Ті, хто приймав закони проти ПЦУ, і тим давав картинку Путіну. Гралися і догралися», – написав Данилевич.

Ці слова представника УПЦ МП прокоментував архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної церкви України Євстратій (Зоря). Він висловив своє обурення тим, що представники московської церкви не відчувають відповідальності за свою пропаганду «русского міра» та перекладають відповідальність за початок війни на людей, які, навпаки, виборювали незалежність української церкви від Москви.

«Це щоб ви, шановна аудиторія, розуміли настрій верхівки Московського патріархату в Україні. Вони не відчувають жодної відповідальності за пропаганду «русского міра», за підтримку прокремлівських політиків усіх штибів – від Януковича до Мураєва. Вони не розуміють причинно-наслідкового зв’язку між їхнім «наш патріарх Кирил» і його благословенням російським військам вбивати українців.

Війну в Україну покликали, на їхню думку, ті, хто всі ці тридцять років протистояли Кремлю, МП і русміру. От не треба було протистояти - треба було вірою і правдою служити, як вони служили та служать, і «війни б не було». Логічно», – написав Євстратій (Зоря).

Микола Данилевич, своєю чергою, відповів на критику у коментарі під дописом. Він наполіг на своїй думці, що дії представників ПЦУ нібито стали для російського диктатора Володимира Путіна приводом для початку вторгнення в Україну.

«Яку користь для країни принесли ці захоплення храмів УПЦ і, особливо, ці закони про перейменування УПЦ в «РПЦвУ»? Жодної. Мільйони українців, громадян України – наших вірян, хотіли перейменувати в «росіян в Україні», хотіли фактично назвати їх ворогами. І чого Ви добилися тими законами? Того, що Путін це використав для виправдання свого вторгнення. Хто йому дав цей аргумент? Той, хто був ідеологом цих законів, хто їх проштовхував. І це точно не УПЦ. Не ми самі в себе забрали храми і не ми самі проти себе приймали закони. Путін, напевне, почав би війну й так, але цього аргументу в нього могло б не бути», – написав він.

Данилевич заявив, що немає «жодної офіційної заяви» УПЦ на підтримку російського вторгнення.

«А що стосується «русского міра», то немає жодної офіційної заяви УПЦ на підтримку цієї ідеї. Натомість відомі слова Б. М. Онуфрія: «ми ніякий русский мір» не будуємо, ми будуємо Божий світ». Таке враження, ще деяким нашим опонентам хотілося б, щоб так було, але так не є. І той факт, що тисячі вірних УПЦ сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну на фронті проти російського нападу, є доказом цього. Гинуть сьогодні серед інших захисників і багато наших людей, тих, кого всі ці роки шельмували, що не в ту церкву ходять, кого обзивали «руським миром». А виявилося, що вони за Україну. Так що щодо провини, то нехай би власник цієї сторінки глянув би в дзеркало», – написав представник Московського патріархату.

Нагадаємо, раніше предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій поспілкувався з узятими в полон російськими окупантами. Зустріч відбулася у Києво-Печерській Лаврі. Онуфрій побажав полоненим окупантам, щоб «Господь повернув їх на батьківщину, у сім'ї». Він також заявив, що українці не хочуть війни і не хочуть, «щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами».

Онуфрій сказав, що «зупинити» бойові дії можна «словом любові».

Своєю чергою Православна церква України розкритикувала заяви керівника української філії Російської православної церкви Онуфрія, зроблені ним під час зустрічі із полоненими окупантами.