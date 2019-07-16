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    Політика

    Закон про декомунізацію визнали конституційним

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    Закон про декомунізацію визнали конституційним

    Чотири роки тому закон про декомунізацію прийняли відповідно до Конституції

    Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» (закон про декомунізацію).

    Таке рішення суд ухвалив у вівторок після проведення засідання в закритому режимі, повідомляє ряд ЗМІ.

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    46 народних депутатів подали в КСУ подання щодо конституційності закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

    Нагадаємо, Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

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