Разумков: рішення про декомунізацію слід ухвалювати на референдумах
Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков
Разумков зазначив, що було б добре, якщо би питання про перейменування ухвалювалося не парламентом, а мешканцями через місцевий референдум
Питання декомунізації в Україні мають вирішуватися на місцевих референдумах. Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.
«Декомунізація - це процес, який було розпочато досить давно, і ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому. Це питання мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе», - заявив він.
Разумков зазначив, що «було б добре, якщо би питання про перейменування, наприклад, міст, ухвалювалося не парламентом, а мешканцями через місцевий референдум».
«На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів», - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.
Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук виключав відкат у питанні декомунізації.
До слова, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
Також на площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акціяперфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.