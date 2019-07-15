Разумков: рішення про декомунізацію слід ухвалювати на референдумах



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Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков зазначив, що було б добре, якщо би питання про перейменування ухвалювалося не парламентом, а мешканцями через місцевий референдум

Питання декомунізації в Україні мають вирішуватися на місцевих референдумах. Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Декомунізація - це процес, який було розпочато досить давно, і ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому. Це питання мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе», - заявив він.

Разумков зазначив, що «було б добре, якщо би питання про перейменування, наприклад, міст, ухвалювалося не парламентом, а мешканцями через місцевий референдум».

«На жаль, місцеві ради також не завжди відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.

Представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук виключав відкат у питанні декомунізації.

До слова, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Також на площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акціяперфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова.