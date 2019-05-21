Конституційний суд перевірить закон про декомунізацію
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Розсилка
Засідання Конституційного суду розпочалося о 10:00
Конституційний суд України сьогодні перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.
Закрите засідання розпочалося о 10:00.
Зараз під Конституційним судом України pic.twitter.com/zidTOafBx8— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) 21 травня 2019 р.
Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.