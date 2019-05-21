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    Конституційний суд перевірить закон про декомунізацію

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    Конституційний суд перевірить закон про декомунізацію

    Засідання Конституційного суду розпочалося о 10:00

    Конституційний суд України сьогодні перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.

    Закрите засідання розпочалося о 10:00.

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