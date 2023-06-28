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Закон Спартака Субботи. Парламент може запровадити покарання для аферистів-психологів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закон Спартака Субботи. Парламент може запровадити покарання для аферистів-психологів
Чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу звинувачують у шахрайстві
фото з відкритих джерел

Закон каратиме людей, які надають психологічну допомогу та не мають на це права

Верховна Рада хоче врегулювати діяльність психологів та психотерапевтів в Україні, а також посилять покарання за надання психологічної допомоги людьми, які такого права не мають. Для цього в парламенті вже зареєстровано два законопроєкти № 9433 та № 9434. Ініціаторами виступили понад 40 народних депутатів. 

Перший проєкт закону вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров’я та послуг у сфері психічного здоров’я.

Другий має на меті запровадити адміністративну та кримінальну відповідальності за:

  • надання психологічної допомоги людьми, які не мають такого права;
  • поширення недостовірної інформації про наявність в особи медичної освіти або лікарської спеціальності. 

Психолог та доброволець при ЗСУ Артем Осипян на своїй сторінці в Facebook назвав реєстрацію законопроєктів «першим кроком до розв'язання глобальних питань психічного здоров'я українців».

«Це історичний момент для психологів і психотерапевтів України. Нарешті, питання регуляції діяльності психологів і психотерапевтів може бути вирішено Верховною Радою України. Кожен, хто звертається до психолога чи психотерапевта, може бути захищений у своєму праві на доступ до якісної допомоги», – зазначив він. 

Нагадаємо, чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу, відео якого вірусяться в мережі та збирають мільйонні перегляди, звинуватили в шахрайстві. Субботу запрошували на телепрограми, стендапи та виступи в університетах як експерта в сфері психології та психотерапії. Тим часом проект «Свідомі» провів розслідування, яке мало результати, які шокують.

Розслідувач, психотерапевт Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак п’ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога.  Автор пише, що у Субботи може не бути медичної освіти, а також надає свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку Спартака у методах терапії.

Суббота має приватну практику. У 2021 році він був ведучим психологічного ток-шоу «Не бреши мені» на каналі Live, де у присутності глядачів розбирав події з життя відомих людей. У цьому ток-шоу Субботу представляли як психіатра.

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Теги: психолог Верховна Рада парламент

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