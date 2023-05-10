Скандальний «психолог» Суббота показав свої дипломи. Міносвіти заявило про підробку

Чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу звинуватили в шахрайстві

Міносвіти передало до поліції інформацію про можливий факт підробки документів

Блогер та «психолог» Спартак Суббота, якого звинуватили у шахрайстві та відсутності фахової освіти показав свої документи про освіту. Проте користувачі соціальних мереж поставили під сумнів надані ним дані.

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Сьогодні Міністерство освіти та науки України заявило про можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів.

Зазначається, що до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності документів про освіту Субботи.

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«Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів. Тоді Міністерство надіслало запити до ДП «Інформаційно-іміджевий центр» та ДП «Інфоресурс», аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні Міністерство отримало відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало.

«Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича», – додали в МОН.

Раніше «Главком» писав, що чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу, відео якого вірусяться в мережі та збирають мільйонні перегляди, звинуватили в шахрайстві. Субботу запрошували на телепрограми, стендапи та виступи в університетах як експерта в сфері психології та психотерапії. Тим часом проект «Свідомі» провів розслідування, яке мало результати, які шокують.

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Розслідувач, психотерапевт Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак п’ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога. Автор пише, що у Субботи може не бути медичної освіти, а також надає свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку Спартака у методах терапії.

Суббота має приватну практику. У 2021 році він був ведучим психологічного ток-шоу «Не бреши мені» на каналі Live, де у присутності глядачів розбирав події з життя відомих людей. У цьому ток-шоу Субботу представляли як психіатра.