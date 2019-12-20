Засідання Ради сьогодні розпочнеться з доповіді Пристайка



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Верховна Рада 20 грудня має намір заслухати Пристайка

Пропозицію заслухати главу МЗС висловила співголова фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко

На засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 20 грудня, пройде година запитань до уряду.

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

На початку засідання пройде година запитань до уряду. На Погоджувальній раді в понеділок народні депутати вирішили запросити для доповіді міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Пропозицію заслухати главу МЗС висловила співголова фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Нам би дуже хотілося під час години запитань до уряду заслухати і міністра закордонних справ (якщо Президент не знаходить можливості звітувати перед парламентом про міжнародні перемовини, то ми з радістю заслухаємо міністра закордонних справ), і міністра у справах ветеранів - щодо того якою є позиція і політика нинішньої влади щодо психологічної реабілітації і допомоги ветеранам», - зазначила вона.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів №2457 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині» та №2428 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я».

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення заплановано президентський законопроєкт 2589 «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва», а також законопроєкти №2572 щодо визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади, №2492 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу», №2524 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців».

Рада також має розглянути проєкти постанови №2557 про затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України. До складу комісії пропонується обрати 25 членів, а головою комісії - призначити народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Копиленка.

Крім того, парламентарії мають намір розглянути проєкт постанови №2391 про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому, Кривому Розі. Так, проєкт пропонує зарахувати до складу ТСК члена депутатської групи «За майбутнє» Петра Юрчишина.

У другому читанні передбачено розгляд законопроєктів №1197 щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій, №1198 щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Порядок денний також передбачає в розгляд в першому читанні законопроєкту №2429 щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я.