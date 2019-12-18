На переговорах у Мінську не домовились про обмін полонених «усіх на усіх»



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У Тристоронній контактній групі й далі намагаються домовитися хоча б про певну кількість полонених на обмін

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що на переговорах у Тристоронній контактній групі не вдалося досягти домовленостей про обмін «усіх встановлених на усіх встановлених».

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Що я бачу на сьогодні, на превеликий жаль, про оновлення списків в іншій підгрупі домовитися не вдалося. Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу», — зазначив міністр.

Пристайко уточнив, що мова йде про переговори, які проходять 18 грудня у Мінську. Він додав, що у Тристоронній контактній групі й далі намагаються домовитися хоча б про певну кількість полонених на обмін.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.