Пристайко у п’ятницю звітуватиме у Верховній Раді



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Депутати хочуть почути звіт Вадима Пристайка

Пропозицію заслухати главу МЗС висловила нардеп Ірина Геращенко

Верховна Рада у п’ятницю під час години запитань до уряду заслухає міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Таке рішення ухвалено на Погоджувальній раді у понеділок.

Пропозицію заслухати главу МЗС висловила співголова фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Нам би дуже хотілося під час години запитань до уряду заслухати і міністра закордонних справ (якщо Президент не знаходить можливості звітувати перед парламентом про міжнародні перемовини, то ми з радістю заслухаємо міністра закордонних справ), і міністра у справах ветеранів - щодо того якою є позиція і політика нинішньої влади щодо психологічної реабілітації і допомоги ветеранам», - зазначила вона.

Коли голова парламенту Дмитро Разумков запитав, з якої саме теми пропонується заслухати Пристайка, Геращенко зауважила, що протягом 4-х місяців Україна має підготуватися до наступного саміту в нормандському форматі. «Під час цієї підготовки мають бути прийняті певні закони. Але які закони - ніхто не знає. Так само в турборежимі потім будуть подані законопроєкти про амністію, про «формулу Штайнмаєра», яку буде закріплено на постійній основі», - пояснила співголова фракції «Євросолідарності».

Члени Погоджувальної ради за погодженням спікера підтримали лише одну пропозицію від Геращенко - щодо звіту у парламенті 20 грудня міністра закордонних справ.