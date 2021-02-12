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    Політика

    Заступник Авакова вимагає заборонити платні мітинги

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    Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко - Заступник Авакова вимагає заборонити платні мітинги
    Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

    Притягнути до відповідальності учасників проплачених протестів неможливо, заявляє заступник глави МВС України

    Заступник глави МВС України Анатолій Геращенко пропонує законодавчо заборонити проплачені мітинги.

    Про це Геращенко заявив в ефірі каналу Україна 24.

    «У нас дуже ліберальне законодавство. Будь-хто в нашій країні може виплачувати мільйони гривень за організацію платних акцій протесту, за наймання якихось людей, які будуть ходити з транспарантами «за« або «проти«. Я у 2015 році розробив законопроєкт (про незаконність платних мітингів – ред.), але мене не підтримали колеги. Нам потрібно задокументувати те, що ці хлопці та дівчата роблять разом. Як правило, вони отримують гроші, доларів по 500 в місяць, вони учасники спортивних клубів. Але це не є незаконним», – сказав він.

    Геращенко розповів, що за подібні вчинки неможливо нікого покарати.

    «Поки людина не скоїла великий злочин, її фактично не можна посадити в СІЗО. Дрібне хуліганство – суди відпускають під особисте зобов'язання або нічний домашній арешт. Потім ці люди приходять в телестудії – як тільки ти починаєш когось заганяти, він відразу стає телезіркою», – сказав він.

    Раніше, активісти Національного Корпусу біля конгрес-виставкового центру «Парковий» затримали тітушок, які йшли на мітинг проросійської політсили «Опозиційна платформа – за життя», організований на підтримку закритих рішенням РНБО телеканалів.

    Теги: МВС гроші СІЗО
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