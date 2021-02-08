Нацкорпус показав, як затримує «тітушок», які приїхали на підтримку каналів Медведчука

Хлопці розповіли, що за участь у акції їм обіцяли заплатити по 500 грн

Сьогодні у Києві ОПЗЖ збирає мітинг на підтримку проросійських каналів

Активісти Національного Корпусу біля конгрес-виставкового центру «Парковий» затримали тітушок, які йшли на мітинг проросійської політсили «Опозиційна платформа – за життя», організований на підтримку закритих рішенням РНБО телеканалів.

Хлопці, які виявилися неповнолітніми, розповіли, що за участь у акції їм обіцяли заплатити по 500 грн.

«Ми приїхали з Василькова. Інформацію отримали від Богдана Мельниченка на телеграм-каналі. Платять 500 грн за мітинг, просто постояти. За три канали, які закрили», – розповіли вони, запевнивши, що брати участь у подібних заходах більше не будуть.

Активісти попередили, що сьогодні у Києві ОПЗЖ збирає мітинг на підтримку проросійських каналів. З самого ранку до столиці звозять тітушок, яким роздають посвідчення журналістів. «Можливо, плануються провокації», – йдеться в повідомленні Нацкорпусу.

«Зазначимо, що сьогодні в телеграм-каналах почали з’являтись повідомлення про можливість заробити на «соцопитуваннях». Також є інформація, що людям, які приїдуть на проплачений мітинг, планують роздавати посвідчення журналістів каналу «112 Україна», – попередили у Нацкорпусі.

Нагадаємо, тим часом журналісти каналів Медведчука вийшли в етер із заліпленими ротами. Також повідомлялося, що понад 400 журналістів із телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK проводять акцію протесту: вони вишикувалися в довгий ланцюг на Парковій алеї, неподалік від КВЦ «Парковий», де сьогодні проходить форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» за участю президента Зеленського.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.