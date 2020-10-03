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    Політика

    «Збитки» від «Роттердам+» нарахувала експертка, яка працювала на замовлення Коломойського, – ексголова НКРЕКП Вовк

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    Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк - «Збитки» від «Роттердам+» нарахувала експертка, яка працювала на замовлення Коломойського, – ексголова НКРЕКП Вовк
    Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк

    «Ось вам чергове підтвердження союзу НАБУ та заводів Коломойського» – Вовк

    Експерт Ірина Педь, яка начебто встановила «збитки» від застосування формули «Роттердам+», раніше робила експертизу на замовлення заводу Коломойського.

    Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Він також оприлюднив скани документів, які доводять, що співробітниця ТОВ «Експертна група «ЕС енд ДІ» Ірина Педь у вересні 2019 року підписала експертизу, замовлену Нікопольським заводом феросплавів, який входить до бізнес-групи Коломойського.

    «Ось вам чергове підтвердження союзу НАБУ та заводів Коломойського. В мережі поширюють інформацію про нову експертизу, замовлену НАБУ у «незалежного» експерта з 40 млрд грн «збитків». Але є одна важлива деталь для різкості картинки – ця сама експерт на замовлення заводів Коломойського встановила збитки для цих самих заводів», – пише Вовк.

    «Документальне підтвердження виконання одним і тим самим незалежним експертом збитків для Нікопольского заводу феросплавів та на замовлення НАБУ», – наголошує Дмитро Вовк.

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