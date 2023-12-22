Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Польщі новий імпульс у стосунках двох країн

Зеленський та Сікорський обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України

Співрозмовники погодилися, що двосторонні відносини мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі взаємної довіри та поваги

Сьогодні, 22 грудня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який прибув із візитом до України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Під час зустрічі президента відзначив важливість першого візиту новопризначеного очільника МЗС Польщі до України.

Глава держави подякував за вагому підтримку України з боку Польщі у протидії повномасштабному російському вторгненню та надання прихистку українським громадянам, які рятувалися від бойових дій. Співрозмовники погодилися, що двосторонні відносини мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати в дусі взаємної довіри та поваги.

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«Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди», – наголосив Зеленський.

Президент України та глава МЗС Польщі предметно обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України.

Володимир Зеленський та Радослав Сікорський окремо зупинилися на питанні створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Були також обговорені питання підготовки наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 грудня, до Києва приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закордонний візит.