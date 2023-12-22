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До Києва приїхав новий глава МЗС Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва приїхав новий глава МЗС Польщі
Це перша поїздка Радослава Сікорського за кордон на посаді міністра
фото: Радослав Сікорський/Twitter

Поки що невідомо, чи зустрінеться Сікорський із Володимиром Зеленським

У п'ятницю, 22 грудня, до Києва приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закордонний візит. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Перший візит за кордон. Вже там», – написав Сікорський.

До Києва приїхав новий глава МЗС Польщі фото 1

Натомість польський телеканал RMF24 пише, що міністр планує зустрітися з українськими депутатами. Однак подробиці тримаються в секреті з міркувань безпеки. Тому поки що невідомо, чи зустрінеться Сікорський із Володимиром Зеленським.

Крім цього, однією з ключових тем, яка буде обговорюватися під час цього візиту, стане вступ України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Склад уряду підтримали 248 польських депутатів, проти був 201, ніхто не утримався від голосування. Як повідомлялося, усього в уряді Дональда Туска буде дев’ятнадцять міністрів.

Теги: МЗС Польща Україна

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