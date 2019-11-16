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    Політика

    Зеленський привітав працівників радіо і телебачення

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    Президент України Володимир Зеленський<strong></strong> - Зеленський привітав працівників радіо і телебачення
    Президент України Володимир Зеленський

    Давайте творити зміни в Україні разом – президент

    У День працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні президент Володимир Зеленський привітав працівників галузі з їхнім професійним святом.

    Відповідне звернення очільник держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

    «Кому з нас не доводилося слухати радіо дорогою на роботу? Подорожуючи у справах, з радіоефіру ми можемо отримати не лише музику та гарний настрій, а й корисну інформацію – новини та прогноз погоди.

    А ввечері вдома після метушливого робочого дня ми вмикаємо розважальні телешоу. Чи, може, – освітні телепередачі для дітей. Чи віддаємо перевагу серйозним документальним фільмам.

    Які б у нас не були вподобання, але телебачення та радіо є невід’ємною складовою нашого життя.

    За кожним теле- та радіопродуктом стоїть талановита й невтомна робота тисяч фахівців. Режисери та звукорежисери, диктори та ведучі, оператори, постановники – всі ті, хто творить та забезпечує якісну картинку й сигнал. Дякую за ваш професіоналізм, креативність, відчуття прекрасного, за постійний пошук нового та актуального.

    А в умовах війни ваша робота є важливою складовою національної безпеки та пошуку власної ідентичності.

    Давайте творити зміни в Україні разом! Зі святом!», – йдеться у привітанні президента.

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