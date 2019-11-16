У Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію



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У Зеленського переконані: «чорний ринок» землі виник внаслідок мораторію Фото: ТСН

Частина сільськогосподарських земель знаходиться в обмеженому користуванні

Мораторій на продаж землі поклав початок «чорному» ринку сільськогосподарських земель, а частина з них взагалі знаходиться в обмеженому користуванні, заявив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», пише DT.ua.

«У нас такої не підмораторної землі сьогодні близько 4 мільйонів га. Наприклад, для розуміння, це коли воїн АТО (ООС) повертається з фронту і отримує можливість придбати земельну ділянку, вона йому передається саме для ведення особистого селянського господарства (ОСГ). Це такий вид цільового призначення та це приватна власність. Така людина може здійснити її реалізацію. Але більшість землі – підмораторна, вона в обмеженні. Це породжує «сірий» та «чорний» ринок, – зазначив уповноважений.

У підсумку, резюмував Лещенко, звичайні громадяни врешті-решт не зацікавлені купувати землю із використанням різних сумнівних схем.

«Зараз виступав громадянин і говорив, що багато хто не зацікавлений купувати землі за сумнівними схемами. Вони хочуть її купувати і кажуть, що купили частину землі – очевидно, що мова йде про землі, які перебувають у форматі ОСГ. Це землі особистого селянського господарства. Мова йде, як правило, про 2 га, які можуть купити», – додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким передбачається відкриття ринку землі в жовтні 2020 року та можливість її продажу іноземцям у 2023 році.

Напередодні президент Володимир Зеленський обіцяв, що землю в Україні зможуть купувати лише українські громадяни. Іноземці зможуть купувати земельні ділянки лише у випадку, якщо про це українці проголосують на всеукраїнському референдумі.

Зазначимо, що за даними соціологічних досліджень більше половини населення України підтримують запровадження ринку землі в країні, однак 69% проти надання дозволу іноземцям купувати землю коли-небудь. Однак згідно з планами Кабміну, у першу чергу право на купівлю землі отримають українці, а для іноземців ринок відкриють через 4 роки.

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