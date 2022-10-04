Зеленський призначив керівників 13 місцевих військових адміністрацій на Харківщині

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Розпорядження опубліковані на сайті глави держави

Президент Володимир Зеленський призначив очільників 13 місцевих військових адміністрацій у Харківській області

Володимир Зеленський призначив очільників 13 місцевих військових адміністрацій на Харківщині. Відповідні розпорядження №228/2022-рп - №240/2022-рп опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, призначено Віктора Коваленка начальником Золочівської селищної військової адміністрації у Богодухівському районі; в Ізюмському районі – Віталія Карабанова начальником Балаклійської МВА, Олександра Тертишного начальником Борівської селищної військової адміністрації, Валерія Марченка начальником Ізюмської МВА, Геннадія Загоруйка начальником Оскільської сільської військової адміністрації.

Великобурлуцьку селищну військову адміністрацію у Куп’янському районі очолив Віктор Терещенко.

У Харківському районі призначено Олександра Шмиголя начальником Вільхівської сільської військової адміністрації, В'ячеслава Задоренка – начальником Дергачівської МВА, Олексія Слабченка – начальником Липецької сільської військової адміністрації, Марію Черненко – начальником Роганської селищної військової адміністрації, Миколу Сікаленка – начальником Циркунівської сільської військової адміністрації.

У Чугуївському районі Микола Семер'янов очолив Малинівську селищну військову адміністрацію, Галина Мінаєва – Чугуївську міську військову адміністрацію.

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