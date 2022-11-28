Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з очільниками МЗС семи країн (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з очільниками МЗС семи країн (відео) 
Глава держави подякував за підтримку України 
фото: Офіс президента

Політики завітали до Києва з візитом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Про це повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС: 

  • Естонії – Урмас Рейнсалу; 
  • Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір; 
  • Латвії – Едгарс Рінкевич; 
  • Литви – Габріель Ландсбергіс; 
  • Норвегії – Аннікен Вітфельдт; 
  • Фінляндії – Пекка Гаавісто; 
  • Швеції – Тобіас Більстрем. 

Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.

«Вдячний за підтримку держави, суверенітету й територіальної цілісності. За велику підтримку, що є сьогодні, як для мене президента пріоритетом, за підтримку наших громадян, вимушено переміщених через цю війну людей. Через вас я б хотів подякувати не тільки урядам ваших країн, а й вашим суспільствам», – заявив президент.

Також Зеленський подякував державами Балтії та Північної Європи за їх активну допомогу Україні в її захисті територіальної цілісності, а також незалежності.

«Ми дуже раді, що ви перебуваєте по бік правди на світлому боці у цій війні, на боці України і її війни за незалежність та свободу», – додав президент. 

Нагадаємо, до України з робочим візитом приїхали очільники МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. 

Теги: Володимир Зеленський президент незалежність відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Детективи НАБУ розшукали нардепа Волинця. Обвинувальний акт вручили в лікарні
Детективи НАБУ розшукали нардепа Волинця. Обвинувальний акт вручили в лікарні
Зеленський зустрівся з очільниками МЗС семи країн (відео) 
Зеленський зустрівся з очільниками МЗС семи країн (відео) 
Вирішення енергетичної проблеми: Данілов назвав свій варіант
Вирішення енергетичної проблеми: Данілов назвав свій варіант
Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі
Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі
Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення
Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення
Відновлення енергосистеми та захист від атак РФ: Зеленський провів засідання Ставки
Відновлення енергосистеми та захист від атак РФ: Зеленський провів засідання Ставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
103K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
80K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
23K
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
18K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС
11K
Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту