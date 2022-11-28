Зеленський зустрівся з очільниками МЗС семи країн (відео) 

Політики завітали до Києва з візитом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Про це повідомляється в Telegram-каналі Зеленського.

Відзначимо, що сьогодні, 27 листопада, з візитом до Києва прибули голови МЗС:

Естонії – Урмас Рейнсалу;

Ісландії – Тордіс Колбрун Гилфадоттір;

Латвії – Едгарс Рінкевич;

Литви – Габріель Ландсбергіс;

Норвегії – Аннікен Вітфельдт;

Фінляндії – Пекка Гаавісто;

Швеції – Тобіас Більстрем.

Як відзначив президент під час зустрічі, візит міністрів, є важливим сигналом підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів.

«Вдячний за підтримку держави, суверенітету й територіальної цілісності. За велику підтримку, що є сьогодні, як для мене президента пріоритетом, за підтримку наших громадян, вимушено переміщених через цю війну людей. Через вас я б хотів подякувати не тільки урядам ваших країн, а й вашим суспільствам», – заявив президент.

Також Зеленський подякував державами Балтії та Північної Європи за їх активну допомогу Україні в її захисті територіальної цілісності, а також незалежності.

«Ми дуже раді, що ви перебуваєте по бік правди на світлому боці у цій війні, на боці України і її війни за незалежність та свободу», – додав президент.

Нагадаємо, до України з робочим візитом приїхали очільники МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції.