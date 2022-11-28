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До Києва прибули очільники МЗС семи країн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва прибули очільники МЗС семи країн
Головне питання візиту – як далі підтримувати Україну
Едгарс Рінкевичс / Twitter

Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку повномастабної війни

До України з робочим візитом приїхали очільники МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Про це повідомив глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс.

«Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з найвищими українськими посадовцями, це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри зустрінуться з найвищими посадовими особами України.

«Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримати Україну», – додав Рінкевичс.

До Києва прибули очільники МЗС семи країн фото 1

Раніше повідомлялося, що Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

Глава МЗС Латвії закликав країни НАТО задуматися про додаткову ППО.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.

Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.

25 листопада Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги, у який увійшло 55 тис. одиниць зимового одягу для військових.

Швеція заявила, що направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.

Теги: Литва Норвегія Латвія Швеція Фінляндія Естонія Ісландія

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