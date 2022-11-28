До Києва прибули очільники МЗС семи країн

Головне питання візиту – як далі підтримувати Україну

Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку повномастабної війни

До України з робочим візитом приїхали очільники МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Про це повідомив глава латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс.

«Міністри закордонних справ країн Північної Балтії відвідують Київ і зустрічаються з найвищими українськими посадовцями, це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як далі підтримувати Україну», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри зустрінуться з найвищими посадовими особами України.

«Це найбільша група міністрів, яка відвідала Україну з початку російської агресії. Головне питання – як ще більше підтримати Україну», – додав Рінкевичс.

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