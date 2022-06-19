Зеленський анонсував історичний тиждень: звернення президента (відео)

В такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра починається історичний тиждень. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Завтра починається історичний тиждень. Один із найважливіших за весь час від 1991 року. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидата для України. І в такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально – показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра», – заявив Зеленський.

Президент також подякував лікарям, фермерам і всім батькам України.

«Хочу подякувати сьогодні всім нашим лікарям, всім українським медичним сестричкам, які від 24 лютого – буквально на передовій. Дякую за десятки тисяч других днів народження, які ви подарували нашим військовим, цивільним, українським дітям. Дякую за порятунок життів на фронті, за порятунок у лікарнях і госпіталях по всій нашій країні. Хочу подякувати сьогодні й нашим фермерам. Тим, хто обороняв свої громади навіть голіруч, коли зупиняв російських військових. Хто попри війну забезпечив посівну кампанію. Тим, кого навіть прозвали «тракторними військами», коли вони забирали російську трофейну техніку з поля бою. Авжеж, хочу подякувати всім батькам України. Всім, хто виховав своїх дітей просто хорошими, порядними й сміливими людьми. Людьми, які захищають державу та роблять усе, щоб допомогти своїм ближнім пройти час війни», – заявив глава держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження.