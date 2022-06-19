Зеленський привітав Джонсона з днем народження, той йому відповів

Пост із привітанням опубліковано в сторіс президента в Instagram

Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження. Зеленський опублікував привітання на своїй сторінці в сторіс в Instagram.

Сьогодні 77-му прем'єр-міністру Великої Британії виповнилось 58 років.

«Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, щоб зрозуміти одне одного. І які вітають одне одного без зайвих слів. Щасливого дня народження, друже, Борисе Джонсон», – написав він.

фото: скріншот зі сторіс президента України

Через декілька хвилин Джонсон коротко подякував Зеленському так само в сторіс, але на своїй сторінці.

Скріншот зі сторіс Бориса Джонсона

Нагадаємо, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон.

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.

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