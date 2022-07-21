Зеленський анонсував запуск англомовного цифрового медіа

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок роботи англомовного цифрового медіа. Про це глава держави повідомив в Telegram.

«Для українців немає нічого неможливого. Ми – вільні люди, які сміливо борються за свою свободу. І хочемо, щоб про це ще більше знали, щоб бачили це в усьому світі. Тому починаємо створювати англомовне цифрове медіа @U24_gov_ua», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що сьогодні стартує перше шоу в YouTube під назвою Fight for Freedom про міць українських захисників. За його словами, пілотна серія присвячена ролі військових дронів у війні.

Президент закликав дивитися й ділитися відео та долучатися до збору коштів на «Армію дронів» через платформу United24.

Нагадаємо, 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та платформа United24 оголосили про початок проєкту «Армія дронів». Це комплексна програма, що включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.