Швидкий і витривалий: Україна отримала перший дрон зі США

Міністерство цифрової трансформації закликає долучатися до збору «Армії дронів»

Україна отримала перший швидкий і витривалий дрон зі Сполучених Штатів Америки для допомоги Збройним силам України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям зі Збройних сил України краще бачити ворогів. Дякую всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок», – зазначив Федоров.

Міністр також закликав долучатися до збору «Армії дронів» на платформі UNITED24.

Нагадаємо, Велика Британія пообіцяла надати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок. Також ЗСУ додатково отримують дрони-камікадзе.

Крім того, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

Разом з тим Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.