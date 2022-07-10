  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Швидкий і витривалий: Україна отримала перший дрон зі США
рус
    Суспільство

    Швидкий і витривалий: Україна отримала перший дрон зі США

    В Україну прибув американський дрон для знищення ворога - Швидкий і витривалий: Україна отримала перший дрон зі США
    В Україну прибув американський дрон для знищення ворога
    фото: Telegram Михайло Федоров

    Міністерство цифрової трансформації закликає долучатися до збору «Армії дронів»

    Україна отримала перший швидкий і витривалий дрон зі Сполучених Штатів Америки для допомоги Збройним силам України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

    «Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям зі Збройних сил України краще бачити ворогів. Дякую всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок», – зазначив Федоров.

    Міністр також закликав долучатися до збору «Армії дронів» на платформі UNITED24.

    Нагадаємо, Велика Британія пообіцяла надати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок. Також ЗСУ додатково отримують дрони-камікадзе.

    Крім того, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

    Разом з тим Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

    Саме у цьому пакеті є дві передові зенітно-ракетні системи Nasams.
    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Швидкий і витривалий: Україна отримала перший дрон зі США