У Xbox з’являться українські акаунти, а у консолей – українська мова, – Федоров

Про запуск Xbox в Україні Федоров домовився з президентом Microsoft Бредом Смітом

В Україні запуститься ігровий сервіс Xbox – у ньому з’являться українські акаунти та, відповідно, українська мова. Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Про це домовилися у Давосі на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом. Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час відбудови», – написав Федоров.

Міністр також зазначив, що уряд України співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії.

Microsoft стала однією з перших компаній, що призупинила всі нові продажі продуктів та послуг у РФ ще на початку березня. Компанія також безоплатно надала Україні хмарні сервіси до кінця 2022 року.

Загалом у компанії підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на $242 млн.

Раніше Epic Games, компанія-розробник відеоігри Fortnite (найпопулярніша серед молоді, в неї грають 400 млн людей у всьому світі) повідомила, що весь дохід, який принесе Fortnite з 20 березня до 3 квітня 2022 року, піде у вигляді гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні.

За перший день нового сезону зібрано $36 млн.