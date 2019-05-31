Зеленський найближчим часом планує візит у Париж – МЗС Франції



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Президент України Володимир Зеленський

Президент Франції доручив главі МЗС провести підготовчу роботу перед візитом Зеленського

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом відвідати з візитом столицю Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту», - зазначив міністр після зустрічі із Зеленським.

Глава МЗС Франції наголосив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

«Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які мають для нас спільний інтерес», - зазначив Ле Дріан.

Раніше цього тижня Макрон зазначив, що у нього будуть контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

«У нас будуть контакти, я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит», - заявив він.

Джерело: Інтерфакс-Україна