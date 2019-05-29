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    Макрон анонсував переговори із Зеленським

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон анонсував переговори із Зеленським
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президент Франції заявив про готовність скликати зустріч в «нормандському форматі», коли будуть умови

    Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що може скликати зустріч у «нормандському форматі» за участю Німеччини, Росії та України, як тільки для цього складуться політичні умови.

    Про це пише Urdupoint.

    За словами президента Франції, він би хотів зустрічі, і тому планує її організувати. Макрон також зазначив, що у нього будуть контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

     «У нас будуть контакти, я буду говорити з ним дуже скоро, у нас буде новий діалог, можливо, візит», - заявив він.

    За словами Макрона, як тільки політичні умови будуть готові з цього боку, зустріч буде скликана.

    Нагадаємо, спецпредставник США на переговорах з питань України Курт Волкер вважає можливою зустріч лідерів країн «нормандського формату» у липні, проте, за його словами, це необхідно узгодити з Києвом і Москвою.

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