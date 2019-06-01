Зеленський обговорить з Джемілєвим кандидатури уповноваженого з питань кримськотатарського народу
Джемілєв зазначив, що Меджліс визначить, кого рекомендувати на посаду уповноваженого
Лідер кримськотатарського народу та народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що обговорить з президентом Володимиром Зеленським кандидатуру уповноваженого з питань кримськотатарського народу.
Про це повідомляє видання Qha.
«У нас планується зустріч з Зеленським, але дата ще не визначена. Після цієї зустрічі ми будемо визначатись, кого рекомендувати на уповноваженого», - сказав він.
Джемілєв зазначив, що Меджліс визначить, кого рекомендувати на посаду уповноваженого президента з питань кримськотатарського народу.
«Я б хотів, щоб призначали когось більш молодого, бо ми вже старі як мамонти», - додав Джемілєв.
Зазначимо, що з 2014 року саме Джемілєв був уповноваженим президента Петра Порошенка з питань кримськотатарського народу.
Раніше Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у «конструктивній опозиції» до Зеленського.