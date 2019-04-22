Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у «конструктивній опозиції» до Зеленського



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Мустафа Джемілєв

Джемілєв заявив, що кримські татари команда Порошенка

Кримські татари будуть у «конструктивній опозиції» до Володимира Зеленського, який здобуває перемогу на президентських виборах.

Про це заявив лідер кримських татар та народний депутат Мустафа Джемілєв у коментарі «Крим.Реалії».

«Ми — команда Петра Порошенка, і кримські татари його активно підтримують. Майже очевидно, що ми будемо в опозиції, але в опозиції конструктивній. Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними — повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові — ми подаватимемо свій голос», — пояснив Джемілєв.

Джемілєв додав, що для України зараз головне – зберегти стабільність.

Нагадаємо, раніше лідер кримськотатарського народу, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу «Прямий» поставив кандидату в президенти Володимиру Зеленському 5 питань про анексований Росією Крим.

Замість Зеленського Джемілєву відповіла «Зе!Команда».

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Станом на 19 годину 22 квітня ЦВК опрацювала 99,81% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.



