Зеленський обговорив з президентом Єгипту посилення співпраці в космічній галузі



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Президент Зеленський запросив свого єгипетського колегу відвідати Україну Фото: Главком

Україна та Єгипет мають значний потенціал для співпраці у сфері використання космічного простору в мирних цілях, – сказав Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з єгипетським колегою Абделем Фаттахом Ас-Сісі питання двосторонньої співпраці та запросив його відвідати Україну.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох держав, повідомляє пресслужба президента України.

«Глава Української держави поновив запрошення Абделю Фаттаху Ас-Сісі відвідати з візитом Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом. Абдель Фаттах Ас-Сісі зазначив, що із задоволенням відвідає Україну, й запросив Зеленського відвідати Єгипет після нормалізації епідеміологічної ситуації», - йдеться в повідомленні.

Окремо обговорювалася тематика посилення співпраці в космічній галузі.

«Враховуючи значний досвід і наявну промислову й інженерну базу, Україна зацікавлена у поновленні взаємовигідної співпраці з Єгиптом за такими напрямами, як виробництво й управління супутниками, модернізація наземної бази управління польотами та обладнання для випробування космічних апаратів, підготовка та навчання єгипетських фахівців. Переконаний, наші держави мають значний потенціал для співпраці у сфері використання космічного простору в мирних цілях», – сказав президент України.

Як зазначається, глава Української держави також привітав Абделя Фаттаха Ас-Сісі з нагоди національного свята Єгипту – Дня революції.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Єгипті, а також обговорили заходи з мінімізації наслідків пандемії Covid-19 для економік обох країн.

У контексті питання поновлення Єгиптом туристичної діяльності Зеленський наголосив на необхідності неухильного дотримання високих санітарних вимог у місцях відпочинку українських туристів і всебічного захисту їхніх прав, включно з безкоштовним наданням висококваліфікованої медичної допомоги у разі такої потреби.

«Знаю, що деякі українські авіакомпанії з 1 липня відновили чартерні рейси до міжнародних аеропортів Шарм-ель-Шейха та Хургади і що наші туристи стали першими іноземними гостями після послаблення карантину. Єгипет – це чудова, дуже гостинна країна. Для мене вкрай важливим є забезпечення безпеки і здоров’я українців за кордоном. Особливо ціную рішення посилити епідконтроль на курортах і покривати витрати на лікування наших туристів», – зазначив Зеленський.