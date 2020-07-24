МАУ відновила польоти до трьох країн Адріатичного узбережжя



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Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розпочинає продаж квитків на рейси до країн Адріатичного узбережжя

Хорватія, Чорногорія та Албанія відкрили кордони для українських туристів,

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновила рейси до Хорватії, Албанії та Чорногорії.

Про це повідомила пресслужба МАУ.

«Хорватія, Чорногорія та Албанія відкрили кордони для українських туристів, тому авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» розпочинає продаж квитків на рейси до країн Адріатичного узбережжя на власному сайті», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що квитки вже у продажу від $250 в обидві сторони. До вартості тарифу, окрім ручної поклажі, включено одне місце багажу вагою до 23 кг.

Зазначається, що рейс Київ-Тирана (Албанія) курсуватиме у період з 28 липня до 15 вересня щовівторка о 9:00 та з 24 липня по 11 вересня - щоп'ятниці о 12:00.

Українським туристам наразі дозволений вільний в'їз на територію Албанії без проходження ПЛР-тестування.

Рейс Київ-Тіват (Чорногорія) курсуватиме з 26 липня по 4 жовтня щонеділі о 12:00. З 30 липня по 17 вересня додасться ще один рейс, який курсуватиме щочетверга о 12:10.

Зазначається, що з 8 липня українські туристи можуть вільно, без проходження ПЛР-тестування, перетинати кордон Чорногорії.

Рейс Київ-Спліт (Хорватія) курсуватиме з 18 липня по 26 вересня щосуботи о 7:20.

Наразі українські туристи можуть перетинати кордон Хорватії без обов'язкової 14-денної ізоляції за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту, який був зроблений не пізніше 48 годин та наявності заброньованого пакету послуг (переліт, житло, страхування).

Нагадаємо, МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на деяких рейсах.