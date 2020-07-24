Франція почала готуватися до космічної війни



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Інвестиції в космічну програму складуть 4,3 млрд євро за бюджетний період 2019-2025 років

Країна вирішила збільшити витрати на свою нову програму Космічних сил на кілька сотень мільйонів євро через можливі «недружні маневри»

Франція збільшить витрати на свою нову програму Космічних сил на кілька сотень мільйонів євро, оскільки готується до можливих «недружніх маневрів» з боку світових держав. Про це заявила міністр оборони Флоранс Парлі, повідомляє The Local.

«Ми перейшли від концепції космосу як «загального блага» на службі науки до космосу, де країни борються за глобальну перевагу», - сказала Парлі.

За її словами, нові повітряно-космічні сили, про які Парлі офіційно оголосить під час відвідування французької військової школи льотної підготовки в Провансі, будуть нараховувати 500 осіб.

Інвестиції в програму складуть 4,3 млрд євро за бюджетний період 2019-2025 років в порівнянні з раніше запланованими 3,6 млрд євро.

«Ми жодним чином не беремо участі в гонці озброєнь», - сказала Парлі, повторивши позицію, оголошену, коли президент Еммануель Макрон представив нову космічну ініціативу минулого року.

«Але я зобов'язана переконатися, що ми ретельно визначили загрози, з якими може зіткнутися наша країна», - додала міністр.

Вона вказала на інцидент 2017 року, коли Париж звинуватив російський супутник «Луч Олімп» в спробі шпигунства за франко-італійським супутником Афіна-Фідуса, який використовувався для забезпечення безпечного військового зв'язку.

«Річ у тім, що супутники тепер можуть наближатися до наших, зашифровувати свої сигнали або завдавати шкоди і навіть знищувати їх», - сказала вона.

«Скоро у нас будуть невеликі патрульні супутники, які дозволять нам виявляти і ідентифікувати осіб, відповідальних за будь-які недружні маневри», - додала міністр.

Як повідомлялося, Велика Британія і США звинуватили Росію у космічних стрільбах.