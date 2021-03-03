Зеленський очікує від ЄС нових санкцій задля деокупації Криму

У Києві відбулась зустрі президента України Володимира Зеленського та президента Європейської ради Шарля Мішеля

Президент України Володимир Зеленський розраховує на участь президента Європейської ради Шарля Мішеля у саміті Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський подякував за послідовну політику Європейського союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму та зазначив, що Україна і ЄС однаково оцінюють ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема щодо системних порушень прав людини.

Про це він заявив за результатами переговорів з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, повідомляє пресслужба президента України.

При цьому Зеленський наголосив, що для деокупації Криму потрібні більш дієві міжнародні кроки.

«Питання Криму має бути винесене на міжнародний порядок денний. Я виступив з ініціативою провести установчий саміт Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня. Його мета – створення дієвого механізму для деокупації наших територій і захисту прав людини на тимчасово окупованому півострові», – зазначив він.

Глава Української держави додав, що дуже розраховує на особисту участь Шарля Мішеля у цьому важливому заході.

Зеленський нагадав, що нещодавно ЄС схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. Президент повідомив, що виступив з ініціативою щодо запровадження таких санкцій до тих, хто чинить свавілля в тимчасово окупованому Криму.

«Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи», – вважає президент України.

Нагадаємо, 3 березня посли Європейського союзу вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України.

Окремим рішенням посли також схвалили продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

Водночас із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.