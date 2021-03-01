Державний телеканал для окупованих територій розширив мовлення

Число потенційних глядачів телеканалу для окупованих територій «зростає в рази»

З 1 березня державний телеканал «Дом» почав мовлення на супутнику Astra.

Про це розповіла генеральний директор «Мультимедійної платформа іномовлення України», якій належить телеканал «Дом», Юлія Островська.

Островська зауважила, що раніше у телеканалу «Дім» був тільки один передавач, який працював на Луганську область. Зараз на Луганську область працюють п'ять таких передавачів, на Донецьку - сім, а на Крим – шість. Загалом – 18 передавачів.

«Також із 1 березня ми вийшли на супутник Astra. Тому що іншим способом до Криму сигнал, на жаль, доставити дуже складно. До того ж 30% населення споживає контент саме через супутник. Також ми присутні й активно розвиваємося на діджитал платформах. Таким чином число наших потенційних глядачів зростає в рази», –сказала Островська.

Крім того, за її словами, прямий ефір можна дивитися на сайті телеканалу. Всі ці способи мовлення потрібні для того, щоб донести сигнал «Дому» на окуповані території, адже це основне завдання телеканалу, підкреслила гендиректор держпідприємства.

«Канал «Дом» мовить в основному для жителів тимчасово окупованих територій. Тих, у яких є запит на отримання об'єктивної інформації з України без будь-яких трактувань або певного кута зору. Тому що, на щастя, «Дом» – канал державний, це означає, що у нього немає «господаря» в звичному розумінні цього слова, і ніхто не може нам диктувати якусь позицію. Ми діємо тільки з позиції держави і з дотриманням норм журналістської етики», – додала генеральний директор.