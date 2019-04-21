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    Політика

    Зеленський оголосив інформаційну антивоєнну кампанію

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    Зеленський оголосив інформаційну антивоєнну кампанію

    Кандидат в президенти Володимир Зеленський запрошує блогерів і журналістів до участі в інформаційній війні за Донбас

    Володимир Зеленський запросив журналістів та блогерів на тривалу зустріч стосовно плану дій щодо інформаційної війни. Зустріч має пройти у найближчий час, розповів він на брифінгу в КВЦ «Парковий».

    «Це наш план, підготовка. Я поки що не можу вам сказати у відкритому ефірі. Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну, щоб закінчити війну на Донбасі. І ми вас запросимо, нам буде потрібна ваша допомога», - сказав Зеленський.

    Він додав, що розмова буде тривати «не півгодини і не годину».

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    «Я думаю, що ми нашою передвиборчою кампанією показали, що ми можемо робити, яка у нас дуже сильна команда молода. Є дуже креативні ідеї і нам потрібна ваша допомога», - додав Зеленський.

    Нагадаємо, згідно екзит-полам, за Зеленського проголосували 73% виборців, за Порошенка – 26%.

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